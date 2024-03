Internado, Anderson Leonardo passa por procedimento para dor e aguarda avaliação para alta hospitalar

Melhoras! Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, está internado desde o dia 27 de fevereiro em um hospital na cidade do Rio de Janeiro após sentir fortes dores relacionadas ao tumor. Vale pontuar que o cantor foi diagnosticado com câncer inguinal, tipo raro que pode afetar pênis e ânus, em outubro de 2022.

Nesta segunda-feira, dia 18, a assessoria do músico informou que Anderson passou por um procedimento para dor na última quarta-feira, dia 13, e agora aguarda avalição médica para alta hospitalar.

Ele [Anderson Leonardo] fez o procedimento Bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor na quarta-feira, dia 13 .Foi bem sucedido Graças à Deus ! Vai passar por avaliação equipe médica, para ver a questão de alta hospitalar.

Melhoras!