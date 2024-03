Robinho fala pela primeira vez sobre condenação no exterior por estupro coletivo: Continuo sendo respeitoso e carinhoso

No último domingo, dia 17, Robinho falou pela primeira vez sobre a sua condenação no exterior por estupro coletivo. Aos 40 anos de idade, o ex-jogador afirmou ao Domingo Espetacular que espera que a justiça seja feita, já que nada ocorreu.

- Fui condenado na Itália injustamente por nove anos por algo que não ocorreu e tenho todas as provas. Espero que a Justiça seja feita, que aqui não Brasil eu possa ter voz que eu não tive lá fora. São provas tão relevantes, mas para a Justiça italiana não foram. Não sou esse monstro. Continuo sendo respeitoso e carinhoso. Sou inocente.

Robinho então contou que encontrou a mulher em uma boate em Milão, na Itália, mas só se aproximou da mesma após sua esposa deixar o local.

- Minha esposa foi para casa descansar e eu continuei me divertindo com os meus amigos. Uma moça se aproximou, começou a ter leve contato. Fomos a um lugar que dava para todo mundo ver. Logo após o rápido contato com ela, fui para casa. Nada aconteceu, além disso.

Segundo ele, tudo que aconteceu com a mulher foi muito rápido:

- Ela estava combinando de se aproximar só de mim quando a minha esposa deixasse o local. O que eu tive com ela aconteceu muito rápido. Eu saí do local e fui embora para casa. Tivemos troca de olhares e beijos. Nenhum momento me empurrou ou falou para. Quando vi que ela queria continuar com os outros rapazes, fui para casa. Foi uma relação consensual e autorizada por ela.

E encerrou:

- Em nenhum momento ela estava alterada. Temos imagens da mulher vista dançando com outras pessoas. Não era local fechado. Era um lugar bem calmo e ela não aparentou estar inconsciente. Quem está inconsciente não lembra de tudo o que aconteceu, como ela diz que se lembra. Ela foi para outra discoteca e continuou se divertindo.