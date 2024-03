Sem Anahí, membros do RBD se reúnem em batizado de filha de Maite Perroni após boatos de que não estariam se falando

Depois de protagonizarem uma turnê de sucesso, os membros do RBD voltaram para suas casas cheios de glória e felizes com o resultado. Porém, poucos meses depois, eles precisaram enfrentar um belo bafafá após o marido de Anahí ser acusado de desviar milhões de reais de todos os shows. Segundo informações do jornalista Javier Ceriani, do programa Chisme No Like, os quatro integrantes da banda começaram uma investigação sobre o caso e deixaram a loira de fora.

O clima complicado parece ter ficado ainda mais tenso entre o grupo e, depois de todas as apresentações, eles não foram mais vistos juntos. Foi então que os boatos de que Anahí, Christopher von Uckermann, Dulce Maria, Christian Chávez e Maite Perroni não estariam se falando começaram a crescer.

Os cantores ainda não se pronunciaram publicamente sobre o assunto, porém, na noite do último domingo, dia 17, Christian compartilhou fotos e vídeos do batizado da pequena Lía, filha de Maite. Além do artista, por lá também estava presente Dulce e Christopher, porém, Anahí ficou de fora da comemoração.

Que ótimo que nos encontramos e melhor ainda que nos abraçamos, celebrou na legenda de uma das publicações onde aparece ao lado dos outros três amigos.

Na sequência, o ator mostrou uma foto com Maite e um vídeo onde Dulce aparece segurando Lía e brincando com a bebê, que recebe beijinhos da mamãe. Na legenda, Christian se derreteu com vários corações vermelhos.

Nos comentários, os fãs ficaram indignados com a ausência de Anahí em um momento tão importante para Maite e sua família. Enquanto alguns se mostraram tristes pela falta da loira, outros entenderam que o clima pode não estar muito amigável.

Por sua vez, a atriz foi fotografada em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante show da banda Rodeo Drive. Anahí ainda tirou algumas fotos com fãs que estavam por lá.