Kate Middleton é vista fazendo compras com príncipe William, dizem tabloides britânicos

Em meio a especulações sobre seu estado de saúde, a princesa britânica Kate Middleton foi vista em público neste fim de semana juntamente com o seu marido, príncipe William, parecendo "felizes, relaxados e saudáveis", conforme noticiaram os tabloides britânicos The Sun e Daily Mail.

Sem participar de compromissos oficiais desde o Natal, a princesa de Gales está afastada de sua vida pública desde o dia 16 de janeiro, quando foi submetida a uma cirurgia abdominal planejada, segundo a família real, sem revelar mais detalhes sobre o procedimento.

De acordo com a imprensa britânica, Kate foi vista no sábado, 16, com o marido em uma loja localizada a cerca de um quilômetro de sua casa em Adelaide Cottage, em Windsor, que fica a 40 quilômetros de Londres. Uma testemunha citada pelo The Sun disse que "depois de todos os rumores que têm circulado, fiquei surpreso ao vê-los ali".

Kate estava fazendo compras e parecia feliz e bem, disse a testemunha. "Os filhos não estavam com eles mas é um bom sinal que ele esteja bem para ir às compras", afirmou a fonte, que falou sob condição de anonimato. O casal também teria passado a manhã de domingo, 18, assistindo aos filhos, Charlotte, George e Louis, praticando esportes.

Embora o Palácio de Kensington tenha afirmado que o retorno de Kate aos eventos oficiais da família real só está previsto, pelo menos, para depois da Páscoa, o The Sun sugeriu que a princesa pode estar planejando o seu retorno aos compromissos públicos para 31 de março, domingo de Páscoa, quando a família real britânica tradicionalmente vai a pé até a igreja para assistir a uma missa.

Por outro lado, o especialista em família real Phil Dampier declarou ao Daily Mail que embora muitas pessoas fiquem felizes em saber que Kate está fora de casa, outras pessoas "estarão dizendo que se ela está bem o suficiente para ser vista pelo público, então por que não podemos saber o que há de errado com ela?".

No dia 10 de março, Kate Middleton publicou uma foto com seus três filhos - oficialmente, uma publicação em homenagem ao Dia das Mães no Reino Unido. Horas depois da divulgação da imagem, agências de notícias internacionais encontraram indícios de manipulação, e a princesa de Gales posteriormente reconheceu publicamente que editou a fotografia, multiplicando as especulações frenéticas sobre a ausência da futura rainha de eventos públicos.