Grande ABC recebe torneio híbrido de basquete

Organizado pelo Esporte Clube Cantareira, o torneio híbrido de basquete, que envolve a disputa tradicional de quadras com partidas de videogame NBA2K, será realizado em São Bernardo no dia 28 de abril. Na quadra, a briga será entre dez times amadores, enquanto na competição virtual, serão 20 competidores.

Rogério Pelissoni, organizador do evento, explica que o foco é juntar duas gerações de esportistas. “Buscamos alcançar quem gosta do esporte tradicional e também quem troca as quadras pelo espaço virtual. Nossa relação com o videogame não é de pura diversão, mas sim como uma atividade esportiva. É exigida muita consciência para esse tipo de esporte”, disse.

Além do torneio, antes dos confrontos entre os atletas, o evento receberá um jogo amistoso entre times de basquete da Liga de São Bernardo.

A disputa será realizada no CREC Baetinha (Rua Bauru, 20), e a expectativa da organização é atrair mais de 100 pessoas. As inscrições devem ser solicitadas pelo email esporteclubecantareira@gmail.com.

“Desde 2020 iniciamos a modalidade de e-sports como ferramenta de transformação social, atraindo jovens para uma cultura de equilíbrio e qualidade de vida. Hoje, nosso projeto visa a instalação de núcleos de treinamento dentro das comunidades de São Bernardo”, afirmou Rogério, ao destacar que um dos objetivos da instituição é apresentar uma proposta de eventos de e-sports para a cidade do Grande ABC.

Além das competições, outras atrações estão previstas, como uma trancista para atender crianças; enfermeiros para aferir pressão, medir glicemia e dar orientações sobre saúde em geral; além da presença de uma equipe profissional de e-sports para conversar e tirar dúvidas sobre o trabalho em jogos virtuais.