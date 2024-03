Charge - 18 de março de 2024

O Grande ABC registrou 852 casos e 35 mortes por meningite ao longo de 2023. Em média, os números indicam que foram 71 diagnósticos e três óbitos por mês. A doença refere-se à inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser dividida em bacteriana, viral, fúngicas ou por parasitas.

De acordo com especialista, a baixa adesão às vacinas, especialmente por causa da pandemia da Covid-19, justifica os números (leia mais abaixo). No ano passado, as ocorrências registradas representaram alta de 313,6% nos casos e 400% nas mortes em comparação a 2021.