Grande ABC tem 1.044 vagas de emprego na semana

O Grande ABC tem nesta semana a oferta de 1.044 vagas de empregos nos centros públicos de emprego e renda de cinco das sete cidades. São postos de trabalho para vários níveis de escolaridade.

Em Santo André são 207 colocações, com destaque para 64 vagas de cozinheiro geral e mais 50 para atendente de telemarketing. Interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Ou comparecer à Prefeitura da cidade, com atendimento agendado pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/.

Em São Caetano são 267 vagas que podem ser consultadas pela internet. Os candidatos devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e depois clicar em Portal do Emprego.

Mauá tem a maior oferta desta semana, com 337 postos. Entre as diversas funções disponíveis estão operador de cobrança, operador de máquina injetora, motorista de veículos leves, armador de estrutura de concreto, ajudante geral, açougueiro, auxiliar de cozinha e mecânico de automóveis. Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O trabalhador deve estar munido de RG, CPF e carteira de trabalho em mãos.

Em Diadema são 198 vagas para todos os níveis, incluindo duas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência) e 19 de estágio. Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Dentre as 35 vagas disponíveis no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires, se destacam as 20 para repositor de mercadorias, além de cinco para encarregado de produção

O PAT funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro.

Devido ao feriado de aniversário da cidade, o PAT funcionará em horário especial nesta semana, com atendimento de quarta a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.