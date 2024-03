Bolsas da Ásia fecham em alta, após dados chineses e à espera de decisão de juros do BoJ

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/03/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, após dados econômicos melhores do que o esperado da China e à espera da decisão de juros do Banco do Japão (BoJ).

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Nikkei saltou 2,67% em Tóquio hoje, a 39.740,44 pontos, com a ajuda de ações de eletrônicos e do setor imobiliário, à medida que o iene devolveu parte de seus ganhos recentes frente ao dólar antes do anúncio de política monetária do BoJ. A expectativa é que o BC japonês encerre sua política de juro negativo, adotada há mais de oito anos, na madrugada desta terça-feira (19).

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,99%, a 3.084,93 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,62%, a 1.803,45 pontos, após dados oficiais mostrarem que a produção industrial, as vendas no varejo e os investimentos em ativos fixos na segunda maior economia do mundo aumentaram mais do que o previsto nos primeiros dois meses do ano.

O setor imobiliário chinês, no entanto, continua sendo foco de preocupação, com uma acentuada queda nas vendas de novas moradias no primeiro bimestre de 2024.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng apresentou leve ganho de 0,09% em Hong Kong, a 16.737,12 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,71% em Seul, a 2.685,84 pontos, e o Taiex subiu 1% em Taiwan, a 19.879,75 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou perto da estabilidade, com investidores na expectativa de que o RBA - como é conhecido o BC do país - deixe seu juro básico inalterado amanhã (19). O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,07% em Sydney, a 7.675,80 pontos.

A semana também trará decisão de política monetária nos EUA. A previsão é de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manterá seus juros nos níveis atuais pela quinta vez consecutiva.

*Com informações da Dow Jones Newswires