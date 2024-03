Atlético perde do América por 2 a 1, mas decide o Mineiro com o Cruzeiro

O América-MG venceu o Atlético-MG por 2 a 1 no Independência neste domingo pela semifinal do Campeonato Mineiro. O resultado, porém, foi insuficiente para levar o time à final. O Atlético-MG vai decidir o título do Mineiro contra o Cruzeiro.

Como venceu a primeira partida da semifinal por 2 a 0, o Atlético poderia perder por até um gol de diferença que se classificaria para a decisão. O América teve melhor campanha na primeira fase e jogava por um empate no placar agregado, mas no final dos dois jogos o Atlético levou a melhor por 3 a 2 (2 a 0 e 1 a 2).

O América começou pressionando e abriu o placar aos 5 minutos. Matheus Henrique avançou pela direita e, da intermediária, alçou a bola dentro da área do Atlético. O atacante Brenner disputa o lance com o zagueiro Bruno Fuchs e consegue um leve toque no canto esquerdo. O goleiro Everson salta, mas não consegue evitar o gol do América.

O Atlético respondeu com Hulk pouco depois. Após cruzamento de Gustavo Scarpa do lado esquerdo, o goleiro Dalberson rebateu para o meio da área. Hulk ficou com o rebote e bateu no alto, forte, de perna esquerda. A bola já havia passado pelo goleiro, mas Éder salvou em cima da linha.

Precisando de mais um gol, o América forçava o ataque. Aos 11 minutos, após troca de passes no meio campo, Moisés teve espaço e arriscou de longe. Everson espalmou e depois ficou com o rebote.

Nova tentativa de longa distância do América aos 23, após cobrança de escanteio. Matheus Henrique aproveitou o rebote e chutou de direita. A bola explodiu na trave direita de Everson. No rebote, Brenner chutou por cima do gol.

O Atlético chegou com perigo em cobrança de falta. Gustavo Scarpa bateu de pé esquerdo de longe e a bola raspou a trave esquerda de Dalberson. Com o placar favorável, ainda no primeiro tempo, o goleiro Everson levou cartão amarelo por atrasar a reposição da bola.

O Atlético chegou ao empate logo aos 2 minutos do segundo tempo. Pela direita, Gustavo Scarpa levantou a bola na área. A defesa do América cortou, mas a bola sobrou para Paulinho, que de frente para o gol bateu forte.

Novamente pela direita com Gustavo Scarpa, o Atlético chegou novamente com perigo. O meia cortou para o meio e finalizou forte de pé esquerdo. Dalberson espalmou. Hulk ficou com o rebote tentou nova finalização, mas foi bloqueado.

Com o placar agregado desfavorável, o América partiu para o ataque. Aos 11 minutos, o lateral Nicolas, que entrou no lugar de Marlon, recebeu lançamento na esquerda. Ele cortou para o meio e chutou de pé direito. A bola saiu alta e Everson fez grande defesa.

O segundo gol do América veio com Vitor Jacaré, aos 21 minutos. O atacante recebeu na entrada da área, ajeitou com a perna direita e chutou colocado, forte, com a esquerda. A bola bateu no travessão antes de entrar. Um golaço.

Ainda sem a vaga na decisão, América continuava no ataque. Aos 38 minutos, o técnico do América, Cauan de Almeida, tirou o volante Juninho e colocou o atacante Renato Marques. Já nos acréscimos, Luiz Felipe Scolari reforçou a marcação do Atlético e o volante Edenilson substituiu o atacante Paulinho. O jogo prosseguiu até os 54 minutos sem alteração no placar.

Após o apito final, os jogadores do América cercaram o árbitro, que contou com proteção policial. Benítez, que entrou no segundo tempo, acabou expulso.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 1 ATLÉTICO-MG

AMÉRICA - Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Júlio (Pedro Barcelos) e Marlon (Nicolas); Alê (Benítez), Moisés, Juninho (Renato Marques) e Felipe Azevedo (Adyson); Vitor Jacaré e Brenner. Técnico: Cauan de Almeida.

ATLÉTICO - Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio), Franco, Igor Gomes (Rubens) e Gustavo Scarpa; Paulinho (Edenílson) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Brenner Marlos, aos 6 minutos do primeiro tempo; Paulinho, aos 2, e Vitor Jacaré, aos 21do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Jemerson, Hulk, Everson, Saraiva, Guilherme Arana e Otávio (Atlético-MG); Alê, Júlio e Renato Marques (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Benítez (América),

ÁRBITRO - André Luiz Sketttino Policarpo Bento.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).