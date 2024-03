Vasco perde jogo de volta e Nova Iguaçu faz decisão do Campeonato Carioca com o Flamengo

O Vasco está fora das decisões do Campeonato Carioca. Na tarde deste domingo, no jogo de volta da semifinal, encarou o Nova Iguaçu no Maracanã e foi derrotado por 1 a 0. Na ida houve o empate por 1 a 1, o que forçava a vitória vascaína para ir à final. O time da Baixada Fluminense entrou na disputa em vantagem por ter melhor campanha e comemorou muito o feito inédito, ao chegar pela primeira vez à final do Estadual.

O Nova Iguaçu já tinha vencido o Vasco na Taça Guanabara por 2 a 0. Agora vai decidir o título contra o Flamengo, que eliminou o Fluminense na outra semifinal. Serão dois jogos e o time da Baixada Fluminense atuará na condição de grande zebra.

A derrota foi vista por quase 60 mil vascaínos que foram ao Maracanã. Ao final do jogo, o meia francês Payet, já ídolo no clube, deu a volta olímpica caminhando e aplaudindo os torcedores. Um ato que amenizou os gritos de "time sem vergonha". O Vasco agora se prepara para a terceira fase da Copa do Brasil e para o Brasileirão, que começa em abril.

Desta vez, Ramón Díaz não conseguiu cumprir com o prometido. Diferentemente do fim de 2023, quando o treinador prometeu que o Vasco não cairia no Campeonato Brasileiro e cumpriu, a promessa feita no início da semana, de que a equipe de São Januário jogaria a final, não foi cumprida.

Em uma partida onde o Vasco não conseguiu encontrar uma constância desde o apito inicial, os comandados de Ramón decepcionaram os torcedores. O Vasco não entrou em campo mostrando que faria de tudo para conquistar a classificação. Enrolado na saída de bola, começou sem objetividade. Payet e Vegetti sofreram com essa falta de força na hora da definição e chegaram apenas em chutes de longe.

A primeira grande chance surgiu com Galdames, após lindo passe de Payet. O chileno mandou uma bomba de fora e parou em grande defesa de Fabrício. Porém, depois disso, o time de São Januário não conseguiu chegar novamente com perigo, indo para o intervalo com 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco seguiu tentando pressionar, mas novamente lento, e sem objetividade. Depois de muito tentar, o time de Ramón Díaz chegou com perigo apenas aos 26, quando Sforza, de cabeça, parou em Fabrício. E no lance seguinte, em contra-ataque, Carlinhos serviu Bill, que tocou na saída de Léo Jardim e abriu o placar para o Nova Iguaçu.

Após sofrer o gol, o Vasco passou a atacar como não fez antes na partida, concentrando a bola no campo de ataque a todo momento, mas seguiu pecando na hora de definir. Assim, o Nova Iguaçu garantiu a vitória e a eliminação do time de São Januário.

O Nova Iguaçu, eliminado da Copa do Brasil na última semana pelo Internacional, agora aguarda a definição da FERJ para saber quando jogará a partida de ida da final diante do Flamengo, no Maracanã. Do outro lado, o Vasco se prepara para a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 1 X 0 VASCO

NOVA IGUAÇU - Fabrício Santana; Yan Silva (Cayo Tenório), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga (Ronald), Albert, Yago (João Victor) e Bill (Sidney); Xandinho (Alegria) e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

VASCO - Léo Jardim; Rojas (David), João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel (Zé Gabriel), Praxedes (Sforza), Galdames (Paulo Henrique) e Payet; Adson (Clayton) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GOL - Bill, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Xandinho e Carlinhos (Nova Iguaçu); Payet, Rossi, Medel e Paulo Henrique (Vasco).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA - R$ 3.611.055,00.

PÚBLICO - 60.429 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).