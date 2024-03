Presidente da Comissão Europeia comemora parceria estratégica com Egito

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que é um prazer estar no Cairo para a celebração de um "novo marco" na parceria estratégica entre o Egito e a União Europeia. "Dado o peso político e econômico do Egito e a sua localização estratégica em uma 'vizinhança conturbada', a importância das nossas relações só aumentará com o tempo", publicou von der Leyen, neste domingo, 17, em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

A mídia internacional tem divulgado que há expectativa de que a União Europeia e o Egito assinem um acordo para a criação de um pacote de ajuda de US$ 8 bilhões ao país africano.

A Associated Press, que disse ter acesso a um documento da missão do bloco econômico no Egito, afirmou que o pacote inclui empréstimos e subvenções e que a assinatura se dá em meio a preocupações de que a pressão econômica e os conflitos nos países vizinhos possam levar mais migrantes para as costas europeias.