Com 34,7ºC, São Paulo tem no sábado novo recorde de calor para março, aponta Inmet

São Paulo teve no sábado, 16, a maior temperatura máxima da cidade para o mês de março desde o início da série histórica, em 1943. Os termômetros da capital paulista registraram 34,7ºC, um novo recorde segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divulgou a medição neste domingo, 17.

A temperatura supera o maior máxima registrada anteriormente de 34,3 °C, que foi medida nos dias 14 e 15 de março deste ano, e em 1º de março de 2012. Essa mesma máxima, de 34,3 °C, foi medida neste domingo até as 15 horas, mas o Inmet diz que a temperatura "ainda pode subir".

"Ontem (16/03) a observação da noite na estação convencional do Mirante de Santana, na capital paulista, indicou aumento na temperatura após as 15h, com máxima de 34,7°C", informou o Inmet. "Configura-se assim novo recorde histórico para o mês de março, desde o inicio da abertura da série histórica do Inmet na cidade, em 1943", completou.

Ainda segundo o Inmet, a temperatura máxima registrada para esse domingo, até as 15 horas, é de 34,3 °C - a mesma do recorde anterior. O valor ainda pode subir, afirma o instituto.

Onda de calor

A onda de calor que tem elevado os termômetros e feito cidades baterem recordes de temperatura para março neste fim do verão, principalmente no Centro-Sul, só deve deixar o País no outono.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a previsão é de que ela se estenda até a quarta-feira, 20, ou seja, no início da nova estação. Em algumas capitais, pode até haver queda brusca de temperatura.

Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica, segundo a definição da Climatempo.

A consequência disso são dias seguidos com temperaturas de até 5°C acima da média, o que coloca a saúde humana em risco.

Com o deslocamento do centro de alta pressão do Sul para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a onda inaugurou uma segunda fase no sábado, 16, que vai até a quarta, 20. As áreas de calor mais intenso são especialmente nas cidades do Sudeste e do Centro-Oeste.