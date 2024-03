Trump fala em 'banho de sangue' caso perca as eleições em novembro nos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que é ele, e não o atual presidente do país, Joe Biden, quem protegerá a Previdência Social e alertou sobre um "banho de sangue" caso perca as eleições em novembro. O ex-presidente discursou durante campanha neste sábado, 16, para o candidato Bernie Moreno, que concorre ao Senado. O evento foi realizado em Ohio.

"Ele será um guerreiro em Washington", disse Trump, sobre Moreno, dias depois de conseguir delegados suficientes para garantir a nomeação republicana em 2024.

Moreno enfrenta o secretário de Estado Frank LaRose e o senador estadual Matt Dolan nas primárias do Partido Republicano na terça-feira.

LaRose e Moreno alinharam-se com a ala pró-Trump do partido, enquanto Dolan é apoiado por mais republicanos do establishment, incluindo o governador Mike DeWine e o ex-senador Rob Portman.

Na campanha em Ohio, Trump usou o palco para proferir uma versão cheia de palavrões do seu habitual discurso de comício. "Se eu não for eleito, será um banho de sangue para todos", afirmou, ao falar sobre o impacto da terceirização na indústria automobilística do país e de seus planos para aumentar as tarifas sobre carros fabricados no exterior.

O porta-voz da campanha de Biden, James Singer, acusou-o de "reforçar suas ameaças de violência política". Fonte: Associated Press