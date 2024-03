Após abandonar maquiagem, Pamela Anderson revela se sentir mais sexy aos 56 anos: "As coisas que estão acontecendo no meu rosto"

A atriz Pamela Anderson, 56 anos, ícone de beleza dos anos 90 e conhecida por seu papel na série Baywatch, baniu a maquiagem de sua vida e vem se mostrando em público com o rosto natural. Recentemente, a modelo estreou uma companha para uma marca que pratica sustentabilidade e optou por aparecer de cara lavada.

Ao The New York Times, ela revelou se sentir mais sexy agora do que nunca. Vale lembrar que a decisão de Pamela Anderson compactua com a de outras celebridades que também vêm abrindo mão da maquiagem, assim como Alicia Keys.

- Estou gostando do processo de envelhecimento, disse ela ao jornal americano.

- As coisas que estão acontecendo no meu rosto ? um pouco de elasticidade está desaparecendo ? estou achando graça nisso.

Ela então continuou:

- Me sinto mais sexy agora que tenho alguns segredos e algum mistério. Só aprendemos isso mais tarde em nossas vidas.