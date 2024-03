Belo afirma à colunista que não existe rotina em seu casamento com Gracyanne Barbosa

Prestes a iniciar uma turnê em comemoração dos 30 anos do grupo Soweto, Belo ainda vai ser tema de um documentário. Deve ser difícil conciliar a carreira e manter um caamento por tantos anos. Com isso, o pagodeiro, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, contou detalhes sobre seu relacionamento com Gracyanne Barbosa e revelou que o casal não tem uma rotina definida.

Primeiro, ele contou o segredo para manter um relacionamento há tanto tempo:

- O segredo é o respeito, o amor e a cumplicidade. Estamos juntos há muitos anos e continuamos nos amando cada vez mais.

E o porquê de não existir rotina? Para manter a chama da paixão acesa!

- Procuramos sempre surpreender um ao outro, fazendo pequenas coisas que demonstrem o nosso amor e carinho. Não existe rotina entre nós, disse.

Há 15 anos juntos, Belo e Gracyanne ainda não têm filhos. Questionado sobre planos de gravidez ou até mesmo adoção, ele afirmou que o casal pensa sim sobre ter um novo integrante na família, mas que estão deixando as coisas acontecerem:

- Sobre os planos para a gravidez, estamos pensando, sim. Mas estamos deixando as coisas acontecerem naturalmente. Se for para acontecer, será no momento certo. Adoção é um ato de profundo amor. Vamos ver o que o futuro nos reserva, tudo está no controle de Deus.