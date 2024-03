Bayer Leverkusen vence Freiburg e restabelece vantagem de 10 pontos no Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen venceu o Freiburg por 3 a 2 neste domingo e retomou a vantagem de 10 pontos na liderança após 26 rodadas no Campeonato Alemão. O time do técnico Xabi Alonso tem 70 pontos contra 60 de Bayern de Munique, que busca seu 12º título consecutivo. Com uma vitória no sábado, o vice-líder havia diminuído momentaneamente a distância para 7 pontos.

Diferentemente do que aconteceu na quinta-feira, quando começou perdendo a partida de volta das oitavas de final da Liga Europa perdendo para o Qarabag, o Leverkusen começou a partida deste domingo de forma intensa e marcou o primeiro gol logo aos 2 minutos.

Wirtz recebeu passe de Grimaldo e finalizou dentro da área. O time da casa chegou ao empate oito minutos depois. Doan recebeu um bom passe de Holer dentro da área. O líder do Alemão retomou a vantagem no placar ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Hlozek aproveitou rebote e na cara do gol tocou para as redes.

No segundo tempo, o Leverkusen ampliou aos 8 minutos com um belo gol de Schick. Após assistência de Frimpong, o atacante finalizou de voleio. A bola ainda bateu na trave antes de entrar no gol. O Freiburg ainda diminuiu aos 34 minutos, com Keitel, mas não teve forças para evitar a 22ª vitória do Bayer Leverkusen no campeonato.

Na próxima rodada, que acontece após a Data Fifa, o Bayer Leverkusen recebe o Hoffenheim, que ocupa a oitava posição no campeonato com 33 pontos, no dia 30 de março. O Freiburg, que também soma 33 pontos e está em nono, enfrenta o Borussia Mönchengladbach, também no dia 30.

Além da liderança no Campeonato Alemão, o time de Xabi Alonso ainda sonha com o título da Copa da Alemanha, na qual disputa a semifinal contra o Fortuna Dusseldorf, no dia 3 de abril, e está nas quartas de final da Liga Europa. Seu adversário é o inglês West Ham, e a primeira partida acontece na Leverkusen Arena no dia 11 de abril.