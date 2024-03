Mari Saad e Rômulo Arantes Neto se casam em cerimônia luxuosa na Bahia

Mari Saad e Rômulo Arantes Neto oficializaram a união no último sábado, dia 16, em uma cerimônia luxuosa em um resort na cidade de Itacaré, na Bahia. O casamento contou com cerca de 200 convidados e aconteceu de frente para a praia.

Nas redes sociais, os pombinhos compartilharam alguns cliques do momento emocionantes. Inclusive, a noivinha fez uma sessão de fotos de seu espetacular vestido, assinado pelo estilista Carlos Bacchi.

Na entrada dos noivos e padrinhos, quem deixou tudo mais especial foi Preta Gil. Pois é, a cantora - amiga do casal - foi chamada para abrilhantar o casamento e soltar a voz tanto na cerimônia quanto na festa.

Muito amor e axé, muitas emoções para nossa família! Amo vocês, escreveu Preta, ao compartilhar o momento em suas redes sociais.

De volta para as redes sociais dos noivos, o casal compartilhou uma série de cliques emocionantes do momento no altar.

Felicidades ao casal!