Após eliminação do BBB24, Yasmin Brunet é fotografada curtindo tarde no shopping com amigos

A sereia está livre! Depois de sua eliminação no BBB24, que rolou na última terça-feira, dia 12, Yasmin Brunet foi fotografada em um passeio casual com amigos no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro.

O flagra aconteceu no último sábado, dia 16. Nas imagens, Brunet aparece sentada em um restaurante enquanto é acompanhada pelos amigos.

Para a ocasião, Yasmin estava usando um look mais casual, calça jeans e blusa branca. Ao ser reconhecida, a modelo ainda parou para tirar fotos e conversar com os fãs.