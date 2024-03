Em meio a polêmica familiar, Zilu Camargo curte show de Bruno e Marrone em São Paulo

Zilu Camargo deixou as polêmicas de lado e foi curtir o show da dupla Bruno e Marrone, que rolou no último sábado, dia 16, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Em um look poderoso all black, ela posou para cliques na entrada do evento. Vale lembrar que a ex-esposa de Zezé Di Camargo está no Brasil desde que Wanessa Camargo estava confinada no BBB24.

Com a expulsão da filha por agressão, Zilu surgiu em outra polêmica com o genro, Dado Dolabella. Mas todo mudo precisa de um dia de folga, não é?