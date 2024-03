Preta Gil, Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez... Veja as famosas que marcaram presença no casamento de Mari Saad e Rômulo Arantes Neto

Mari Saad e Rômulo Arantes Neto oficializaram a união no último sábado, dia 16, e reuniram uma série de famosas em um resort luxuoso na cidade de Itacaré, na Bahia. Entre elas Preta Gil, Mariana Goldfarb e Mari Gonzalez.

O casamento aconteceu no final da tarde, de frente para o mar. Os noivos disseram sim em uma cerimônia emocionante, para 200 convidados, que acabou com o céu já escuro.

Além do belíssimo vestido da noiva, as convidadas não ficaram para trás e arrasaram nos looks.

Schynaider Moura, Tata Estaniecki, Flavia Pavanelli, Flavia Vianna e Mariana Sampaio também fizeram parte da festa.