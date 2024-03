Chelsea erra pênalti, faz gol contra bizarro, mas bate Leicester e avança na Copa da Inglaterra

O Chelsea se classificou à semifinal da Copa da Inglaterra ao derrotar o Leicester por 4 a 2 neste domingo, no Stamford Bridge, em um jogo eletrizante, com pênalti perdido por Sterling, gol contra bizarro de Disasi e golaço de Mavididi. Nos acréscimos, Chukwuemeka e Madueke colocaram o clube de Londres na próxima fase.

Além do Chelsea, mais dois times já se garantiram na semifinal. O Manchester City bateu o Newcastle, enquanto o Coventry City eliminou o Wolverhampton. Terceiro maior campeão do torneio com oito conquistas, o time de Londres continua em busca do nono título. Só perde para Arsenal (14) e Manchester United (12).

Em busca da vaga na semifinal da Copa da Inglaterra, o Chelsea foi arrasador no primeiro tempo, não deixou o Leicester respirar e abriu o placar com 13 minutos. Nicolas Jackson achou Marc Cucurella dentro da área. O espanhol demonstrou muita frieza na hora de concluir a gol e fez 1 a 0.

O Chelsea teve chance de fazer o segundo aos 26, em cobrança de pênalti de Sterling. O atacante bateu no canto esquerdo, mas parou na defesa do goleiro Jakub Stolarczyk, minutos depois da melhor chance do Leicester na etapa inicial. Patson Daka recebeu dentro da área e cabeceou rente à trave.

O time da casa continuou amassando e ampliou o marcador antes do intervalo. Aos 45, Sterling fez grande jogada e colocou Cole Palmer na cara do gol. O meia só teve o trabalho de empurrar para aumentar ainda mais a vantagem do Chelsea na partida.

Parecia que o Chelsea tinha o controle total da partida, mas o time do técnico Mauricio Pochettino sofreu um 'apagão' no segundo tempo e contribuiu com a reação do Leicester. Aos seis, Axel Disasi foi recuar a bola para o goleiro e acabou marcando um gol contra bizarro.

O lance deu um novo fôlego para o Leicester, que empatou aos 17. Mavididi recebeu pela esquerda, pedalou, cortou para dentro e fez um golaço. Tudo levava a crer que o time visitante iria pressionar, mas Callum Doyle acabou sendo expulso e deixou o Chelsea com um jogador a mais.

Com a superioridade numérica, o Chelsea voltou a crescer e foi buscar a vitória nos acréscimos. Cole Palmer fez grande jogada individual e achou Carney Chukwuemeka dentro da pequena área com um belo toque de calcanhar. Ele chutou rasteiro para fazer 3 a 2. Atrás do placar, o Leicester foi com tudo para o ataque, mas o time londrino confirmou a vitória em um arremate de Madueke, aos 52, da entrada da área.