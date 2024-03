Larcamón admite 'ano difícil com Cruzeiro' e revela: 'Objetivo é ser campeão'

A vitória por 3 a 1 sobre o Tombense, neste sábado, pela semifinal do Campeonato Mineiro, tirou um peso das costas do técnico Nicolás Larcamón. A expressão de alívio por ter conseguido levar o Cruzeiro à decisão do Estadual estava evidente no rosto do treinador durante a coletiva de imprensa. Empolgado, ele não escondeu que o objetivo é levar a equipe ao título.

"Foi um dos principais objetivos deste início de temporada. Fazer uma boa competição e somos a primeira equipe na final. A situação interna do plantel é que todos os jogadores estão trabalhando da melhor maneira. E agora vem a parte quente da temporada e esperamos estar preparados para o que vem pela frente. É preciso que todos os jogadores tenham essa fome que estão mostrando", afirmou.

O treinador admitiu que o ano de 2023 foi muito difícil e garantiu um Cruzeiro pronto para o seu primeiro grande desafio na temporada. "Sinceramente, fico muito feliz pelo trabalho dos jogadores. Não só a boa notícia que é estar nessa final, mas que vamos fechar na nossa casa. Esperamos fazer uma boa preparação e depois ver o que vai ser o primeiro jogo e depois o jogo final. O objetivo é ser campeão. Nossos jogadores merecem e a nossa torcida também. Ser campeão depois de um ano difícil será muito lindo", disse.

Larcamón lamentou o fato de ter que disputar a Copa Sul-Americana em meio às finais e prevê muita dificuldade para o Cruzeiro. "A gente está preparado. A gente tem que esperar para ver quem finalmente vai se classificar. A preparação para a final não tem a ver com quem se enfrenta. Vai ser uma final que vai exigir muito, porque serão jogos em que a estreia na Sul-Americana acontecerá no meio deles", finalizou.

O Cruzeiro enfrentará na final o vencedor de Atlético e América, que se enfrentam neste domingo, às 19h, na Arena Independência. No jogo de ida, a equipe alvinegra venceu por 2 a 0. Na decisão, por ter a melhor campanha, o Cruzeiro decidirá o título em casa, no Mineirão, independentemente do adversário.