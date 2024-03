Diniz se irrita com crítica após queda do Fluminense: 'Tudo falso tricolor com blogzinho'

A eliminação do Fluminense para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca foi vista como normal para o técnico Fernando Diniz. O que irritou o treinador foram as críticas, principalmente sobre a escalação nos últimos jogos. Neste sábado, no empate sem gols no clássico, ele iniciou o duelo com Marquinhos improvisado na lateral e André na defesa, o que não agradou alguns torcedores e gerou um forte desabafo por parte do comandante do atual campeão da Copa Libertadores.

"Marquinhos entrou para ter mais agressividade. Tentamos tudo que podíamos para deixar o time agressivo e solidário. O Flu foi solidário, com fome e corajoso. Esses três grandes jogadores voltaram hoje e fizeram falta semana passada. Não foi aquilo simplista e quase idiota que Ganso e Renato Augusto não podem jogar juntos. Isso irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam e ficam deformando opinião do torcedor, um monte de problema no jogo passado, e vão no mais fácil. Hoje ninguém tem coragem de falar que colou ponta na lateral, volante na zaga, outro volante na zaga, outro atacante na lateral, mais um atacante no Renato Augusto", afirmou.

"As críticas ficaram mais pesadas ao longo da coletiva de imprensa do treinador. Esperam a carniça dar errado para falar. Ninguém tem personalidade pra falar que isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que falaram o ano inteiro que não podiam jogar Felipe Melo e Marcelo ano passado. Ficam assim criando um tipo de coisa. Tudo falso tricolor com blogzinho, achando que tá fazendo muito sucesso", disse.

Fernando Diniz voltou a falar sobre as improvisações. "Tem que ter mais respeito. Quem era a favor hoje do Marquinhos na lateral? Isso é um câncer do futebol, comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. Vida ruim, sem firmeza, coragem... Aí vem falar em nome da torcida. Ainda bem que tem a torcida, muita gente reconhece o que faz em campo e não passa pelo crivo, essa membrana de blog e imprensa. Muita gente que vê e assiste. Assim vocês tentam, ficam tentando arrumar crise. Muita gente faz isso, quer que afunde, ganhar like. Se puderem levem mais a sério. Esse é o time que temos e tenho orgulho de hoje", completou.

Com o empate, o Fluminense chegou a 13 jogos sem vencer um clássico, a pior sequência de sua história, igualando os anos de 1961/62 e 1995/96. O time só volta a campo em abril, quando fará sua estreia na Copa Libertadores.

"Vocês tão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas esquecem de falar que somos os bicampeões estaduais, acabamos de ser campeões da Libertadores, voltamos, treinamos cinco dias, e fomos campeões da Recopa. Vocês falam muito do lado negativo. Tem que falar do trabalho que vem sendo construído. Diniz assumiu o time no Z-4, fomos o terceiro colocado no Brasileiro, e no ano passado campeões da Libertadores e do Estadual", afirmou André.