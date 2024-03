Azulão empata e fica próximo de rebaixamento no Paulista A3

Vice-lanterna da competição, o Azulão está muito próximo de ser rebaixado para o Paulistão Série A4 após o empate por 1 a 1 contra o Itapirense, neste sábado (16), em duelo no Interior válido pela terceira divisão paulista. Com dez pontos, dois a menos que o Rio Preto, primeiro fora do Z2, o São Caetano teria de vencer para ultrapassar o rival e não depender de outras equipes. A preocupação é maior ainda já que o Matonense, adversário do concorrente na luta para fugir da degola, teve os últimos três jogos suspensos na competição.

O Azulão só pode chegar aos 13 pontos na competição, contra o Sertãozinho, e precisaria de um tropeço do Rio Preto contra a Matonense, que tem apenas um ponto e foi a primeira equipe rebaixada na Série A-3. Para piorar a situação do São Caetano, a Matonense perdeu por WO suas últimas três partidas, devido a “suspensão preventiva da Agremiação e Atletas, conforme determinação do TJD, em 08/03/2024”. O temor é que a última partida também não aconteça, o que garantiria três pontos e fuga do rebaixamento para o Rio Preto.

No jogo, o São Caetano teve uma boa chance com Maykon, mas ele errou o gol por pouco. A Itapirense também tentou de longe com André, mas a bola passou perto do gol. O destaque foi a defesa de Fernando Caixeta em um chute dentro da área. No segundo tempo, Pedrinho marcou o gol do Itapirense, após jogada de Alexandre. O Azulão rapidamente, com Jean Filder cobrando um lateral que foi desviado para a área, onde Sávio completou para marcar após o rebote do goleiro Thiago, definindo o placar final.