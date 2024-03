Palmeiras atinge perfeição no 1º tempo, atropela Ponte Preta e se garante na semifinal

O Palmeiras precisou de apenas 45 minutos para se colocar na semifinal do Campeonato Paulista. Mas não foram quaisquer 45 minutos. A equipe do técnico Abel Ferreira teve uma atuação perfeita para construir uma vitória contundente diante da Ponte Preta por 3 a 0 e que virou goleada (5 a 1) na etapa final, neste sábado, na Arena Barueri. O futebol outrora burocrático em diversos jogos da campanha invicta da primeira fase ficou definitivamente para trás.

Agora é esperar o próximo adversário, que será conhecido neste domingo, quando acontecem os outros três jogos válidos pelas quartas de final do Paulistão. A única certeza é que o Palmeiras vai ser o mandante do confronto pela semifinal. A tendência é que o time alviverde retorne ao Allianz Parque após quase dois meses, muita polêmica e o gramado sintético ter sido trocado.

O Palmeiras demorou apenas 2 minutos para implodir todo o planejamento da Ponte Preta para enfrentar o time de melhor campanha da primeira fase do Paulistão. A movimentação das peças palmeirenses foi perfeita. Um gol daqueles para ser explicado em qualquer livro sobre futebol. Veiga apareceu entre linhas e encontrou Piquerez livre de marcação pela lado esquerdo. O cruzamento chegou com perfeição na cabeça do artilheiro Flaco López.

A Ponte Preta não estava pronta para uma mudança de plano tão cedo e se perdeu na partida. O Palmeiras não quis nem saber. Fez um primeiro tempo perfeito. Com um rico repertório ofensivo, o time alviverde não deixou o adversário respirar, era um ataque atrás do outro. Flaco López ampliou com passe de Endrick. Convocado por Dorival Junior para a seleção brasileira, Murilo fez o terceiro para fazer jus ao atropelamento da equipe de Abel Ferreira.

No segundo tempo, como era de se esperar, o Palmeiras diminuiu um pouco o ritmo. Mesmo assim, o placar de 3 a 0 se transformou em goleada com muita facilidade. Piquerez e novamente Flaco López (agora artilheiro com dez na temporada) desenharam o 5 a 1 (Renato fez o de honra) incontestável.

O triunfo também fez o Palmeiras igualar o maior período de invencibilidade sob o comando de Abel Ferreira. Agora são 19 jogos sem perder, assim como aconteceu entre abril e junho de 2021. A última derrota da equipe alviverde foi em 8 de novembro do ano passado, quando perdeu para o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 X 1 PONTE PRETA

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Murilo e Luan; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez (Caio Paulista); Endrick (Rony) e Flaco López (Estêvão). Técnico: Abel Ferreira.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Mateus Silva, Nilson Júnior (Luiz Felipe) e Gabriel Risso; , Emerson Santos (Wesley Fraga), Ramon Carvalho e Elvis (Dodô); Iago Dias (Renato) e Jeh (Venícius Cascais). Técnico: João Brigatti.

GOLS - Flaco López, aos 2 e aos 18, e Murilo, aos 38 minutos do primeiro tempo; Piquerez, aos 21, Flaco López, aos 25 e Renato, aos 45 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Iago Dias, Mateus Silva, Igor Inocêncio w Ramon Carvalho (Ponte Preta); Raphael Veiga, Gabriel Menino e Estêvão (Palmeiras).

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira.

RENDA - R$ 800.334,00.

PÚBLICO - 18.119 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em São Paulo.