Em novo aceno de Tarcísio à comunidade judaica, SP adere à definição de antissemitismo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou um documento de adesão a uma definição de antissemitismo de uma aliança internacional, nesta sexta-feira, 15. O novo aceno de Tarcísio à comunidade judaica ocorre no momento em que o Brasil vive uma crise diplomática com Israel, desencadeada por uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tarcísio assinou um documento de adesão à definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto (IHRA), em encontro com representantes da comunidade judaica no Palácio dos Bandeirantes, na sexta. Segundo o grupo, um dos objetivos da assinatura é permitir que o Estado fique autorizado, capacitado e orientado a usar esta definição de antissemitismo "como recurso educacional para abordar e prevenir atividades relacionadas a preconceitos, discriminação".

O presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Claudio Lottenberg, afirmou que a assinatura "representa uma grande contribuição na luta contra a banalização do Holocausto e do antissemitismo".

Tarcísio já havia se comprometido a viajar a Israel no próximo dia 18, a convite da comunidade brasileira que reside no país. Como mostrou o Estadão, a organização Kehilat Or Israel também convidou outros governadores de oposição a Lula, como Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Cláudio Castro (PL), do Rio, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás.

O governador afirmou que a viagem a Israel será "sem ideologia e sem política" e não vai atrapalhar a relação com o governo Lula.