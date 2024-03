Deputado do PT agride membro do MBL; 'ele agiu em minha defesa', diz Gleisi Hoffmann

O deputado Fernando Mineiro (PT-RN) agrediu nesta sexta-feira, 15, um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) no Aeroporto Internacional de Natal. O caso ocorreu quando o parlamentar acompanhava a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), que, por sua vez, estava sendo importunada por outro membro do MBL. Mineiro alega que Gleisi "foi vítima de ataques misóginos".

O episódio repercutiu neste sábado, 16, nas redes sociais. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) compartilhou em seu perfil no Instagram um trecho do vídeo em que o petista dá um tapa no celular do integrante do MBL e, na sequência, derruba o homem no chão. Fundador do MBL, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) disse no X (antigo Twitter) que vai entrar com representação no Conselho de Ética da Câmara contra Mineiro.

O homem agredido estava filmando o influenciador Matheus Faustino, que também é do MBL e tentará uma vaga na Câmara Municipal de Natal neste ano, enquanto este questionava Gleisi sobre o aumento de feminicídio no governo Lula. A presidente do PT buscou se esquivar do influenciador, que, por sua vez, começou a segui-la no saguão do aeroporto, gritando que a parlamentar e seu ex-marido, Paulo Bernardo, foram réus na Lava Jato.

Faustino também alega que foi agredido por Gleisi. Isso porque a presidente do PT tentou pegar o celular do influenciador enquanto ele a importunava no aeroporto. Depois do episódio, os membros do MBL foram até uma delegacia da Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência por agressão contra Mineiro e Gleisi, afirmou Faustino em seu canal no YouTube.

Faustino se autointitula como "opositor do PT no Nordeste". Com 338 mil seguidores no Instagram e 179 mil inscritos no YouTube, ele frequentemente busca confrontar lideranças da esquerda para gerar conteúdo em suas redes sociais. "Esse pessoal, depois que caça confusão, se faz de vítima", afirmou Gleisi sobre o episódio, acrescentando que vai acionar a Polícia Federal (PF) contra o influenciador.

Após a confusão, Gleisi agradeceu publicamente o deputado Fernando Mineiro, afirmando que ele agiu em sua defesa. Já Mineiro afirmou que a presidente do PT foi vítima de ataques misóginos no aeroporto de Natal. "Eu estava lá para recebê-la e as provocações terminaram em agressões físicas. Não foi a primeira vez que esse grupo agiu dessa forma", escreveu em seu perfil no X.

Segundo o deputado, Faustino já havia provocado o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e também com as deputadas estaduais Isolda (PT) e Divaneide (PT). "É um grupo fascista organizado, que invade espaços políticos e agride petistas, principalmente mulheres", acrescentou Mineiro. No Instagram, Faustino rebateu as críticas do parlamentar, alegando que sua atuação é legítima.