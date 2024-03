Girona cai em visita ao Getafe e pode perder 2º lugar do Espanhol para o Barcelona

O Girona precisava vencer neste sábado para manter o sonho do título vivo no Campeonato Espanhol. Mas caiu por 1 a 0 na visita ao Getafe e pode ser ultrapassado pelo Barcelona e perder a segunda colocação. Está em segundo, com 62 pontos, agora dez pontos atrás do líder Real Madrid e somente com um a mais que a equipe catalã, que ainda joga na rodada, neste domingo, com o Atlético de Madrid.

Ciente da vitória do líder mais cedo, o time visitante tentava pressionar o Getafe em seu campo de defesa, mas errava na hora de adentrar no último terço do campo. O jogo foi bastante truncado com faltas e cartões amarelos, sem chance alguma para nenhuma das equipes até os 23 minutos do primeiro tempo.

Nas poucas jogadas que tentava para chegar ao gol do Getafe, o Girona parava na marcação do meio de campo. Para piorar, aos 33 minutos Yellu Santiago finalizou de dentro da área e fuzilou o goleiro Gazzaniga, deixando os mandantes em vantagem. Foi o que bastou para o primeiro tempo.

Em um começo de segundo tempo muito parecido com o do primeiro - com faltas e cartões -, o Girona tentava buscar a igualdade sobre o Getafe, sem sucesso. Aos 17 e aos 18, Dovbyk finalizou no alvo, mas a chance foi defendida pelo adversário.

Em um jogo burocrático, sem chances e cheio de faltas, o Girona vê sua chance pelo título espanhol cada vez mais distante, ao permanecer com 62 pontos, mostrando evidente queda de rendimento no segundo turno.