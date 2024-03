Acidente grave na Anchieta deixa 20 vítimas

Uma van que transportava 22 passageiros capotou na Rodovia Anchieta durante a tarde deste sábado (16). O acidente aconteceu na altura da cidade de Cubatão, no km 49, enquanto o grupo seguia ao Litoral. A faixa norte da rodovia está interditada no trecho da serra, segundo a Ecovias, e pelo menos quatro vítimas em estado grave já foram transportadas pelo Corpo de Bombeiros aos Pronto Socorros da região.

Segundo os Bombeiros, o capotamento aconteceu por volta das 13h15. Equipes do SAMU e Ecovias também prestaram atendimento aos demais feridos.

No momento, o Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação 5x3 e o trânsito se concentra do km 40 ao 55, devido o acidente. Por recomendação da concessionária, para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta ou a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra pode ser realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.