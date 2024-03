Ana Castela E dupla sertaneja brigam por 'Ram Tchum'; entenda a polêmica

A cantora mais ouvida no País em 2023, Ana Castela está no centro de uma polêmica com a dupla Antony e Gabriel. Isso porque ela lançou, em parceria com Dennis DJ e MC GW, uma música chamada Ram Tchum. O fato é que a dupla tem uma música com o mesmo nome, lançada em 2022.

Logo que os fãs da Boiadeira, como Ana é chamada, souberam da coincidência, passaram a acusar Antony e Gabriel de plágio e afirmaram que eles não têm força para competir com a cantora. As músicas, apesar de misturarem funk com sertanejo, são bastante diferentes. Os ataques incomodaram Antony, que se manifestou por meio de um vídeo.

O cantor diz que soube há 25 dias que Ana gravaria a música. "Desde então não durmo", disse. Ele afirma que já recebeu diversas músicas com o termo 'boaideira', mas nunca quis gravá-las para não confundir as coisas.

"Eu sabia que a nossa música ia ficar no caminho. Não é possível que ela não imaginava que isso ia acontecer. Não é possível que ninguém em volta dela não alertou que isso ia acontecer. É complicado. Prejudica todo um trabalho, um planejamento. Vocês não têm ideia de quanto dinheiro investimos nessa música", diz o cantor.

Antony afirmou que não é dono do termo Ram Tchum que, segundo ele, remete ao barulho de uma caminhonete - carro venerado e muito presente nas letras das canções do sertanejo pop.

"Eu não sou dono (do termo Ram Tchum). Da mesma forma que ela não é dona da palavra boaideira. Mas quem é a Boiadeira? É ela. E quem é a dupla do Ram Tchum? A dupla Antony e Gabriel", disse.

Ana se envolveu pessoalmente na questão. Em uma postagem nas redes sociais na quarta-feira, 13, ela escreveu que "ama Antony e Gabriel" e que não queria que "essas coisinhas bestas acabem com a família da música".

A cantora disse ainda que havia mandado uma mensagem privada para os cantores, mas que eles não haviam respondido. Ana, no entanto, apagou a postagem.

Ana afirmou que a músicas foi inspirada em uma história entre ela e o pai. Lançada no dia 29 de fevereiro, Ram Tchum, na voz de Ana Castela, atualmente ocupa a 23ª posição entra as músicas mais ouvidas no Brasil, segundo ranking do Spotify.