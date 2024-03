BBB 24: Giovanna coloca Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden 'na Mira do líder'

Após garantir sua primeira vitória na Prova do Líder do Big Brother Brasil, a líder Giovanna decidiu e anunciou quem seriam os cinco participantes que estarão 'Na Mira do Líder' esta semana: Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden. A mineira terá de escolher entre um dos cinco para indicar neste domingo, 17, durante a formação do Paredão.

Em sua justificativa, Giovanna afirmou que indicaria Alane, porque a paraense toma muitas punições, Matteus por atitudes com aliados que não a agradam, Davi por "estar do outro lado da casa" e ter o que chamou de atitudes muitos duras, Beatriz por já colocar ela "na mira" mais de uma vez e MC Bin Laden, devido ao brother jogar sozinho.

*No sábado, 16, haverá a Prova do Anjo, em que o anjo será autoimune e poderá imunizar outro brother;

*Já no domingo, há a formação de Paredão Triplo. Nesse dia, o anjo imunizará alguém; o dono do Poder Curinga escolherá se veta a imunidade. Além da indicação do líder, haverá o voto aberto apenas entre os que ficaram Na Mira do Líder. O mais votado estará no paredão;

*Também terá o voto fechado no confessionário e o mais votado estará no paredão;

*Os apontados para o Na Mira do Líder poderão, em consenso, indicar mais um. Em seguida, haverá a Prova Bate e Volta, em que um poderá se salvar.