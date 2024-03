Charge - 16 de março de 2024

O Grande ABC iniciou o ano com saldo positivo na geração de empregos formais, com 1.653 vagas abertas em janeiro. O resultado é superior ao verificado no primeiro mês de 2023, quando foram registrados 192 novos postos. O saldo acumulado dos últimos 12 meses (de fevereiro de 2023 até janeiro de 2024) revelou a abertura de 15.654 vagas com carteira assinada nas sete cidades da região. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Cinco municípios da região encerraram o primeiro mês do ano com saldo positivo: São Bernardo (+1.229), São Caetano (+628), Ribeirão Pires (+68), Diadema (+52) e Mauá (+14). Por outro lado, Santo André (-325) e Rio Grande da Serra (-13) e apresentaram saldo negativo em janeiro.