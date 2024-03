Já classificado, EC São Bernardo defende a ponta da A3 em Birigui

O EC São Bernardo visita hoje à noite, às 19h, o Bandeirante, em Birigui pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Com apenas 14 pontos, o time do Interior precisa da vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento e não correr nenhum risco de cair na última rodada. Já o Cachorrão, navega em águas calmas na liderança da competição com 29 pontos e já está classificado para a segunda fase.

Para o confronto de logo mais, o técnico Renato Peixe não poderá contar com quatro jogadores: o meia Raphael Freitas e o zagueiro Arthur Tiotônio, lesionados, o meia Derick Moisés e o lateral Inácio Carneiro, expulsos na última partida, além do zagueiro Wesley Brito, suspenso pelo terceiro amarelo.

Com os desfalques, Pedro Motta, lateral esquerdo da base, que disputou a Copa São Paulo em janeiro, foi relacionado pela primeira vez.