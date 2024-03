Leandro Karnal palestra no 1° Congresso de Educação de Sto.André

O renomado escritor e professor brasileiro, Leandro Karnal, palestrou para mais de 5.000 pessoas na noite de ontem no 1° Congresso de Educação de Santo André, evento municipal que irá nortear a criação de políticas públicas da cidade. O palestrante abordou o tema ‘Educação: Recriar, Reinventar ou Desaparecer’ durante sua apresentação no Ginásio Lais Elena Aranha da Silva, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.

Com humor e dinamismo, Karnal abordou os principais problemas enfrentados por profissionais da educação nas salas de aula e apresentou reflexões para a área pedagógica. “O aluno excelente, que pergunta tudo, copia todo conteúdo da lousa e entrega todo o trabalho, não precisa de você, ele está pronto e vai chegar longe. Você (professor) não veio à escola para o bom aluno, veio para aquela estudante do fundo, que está de fone de ouvido, ele não consegue aprender sozinho e precisa do professor. Lembre-se, uma aula bem dada é um diálogo com o futuro”, afirmou.

Além dos processos pedagógicos, Karnal, que é docente há 41 anos e membro da Academia Paulista de Letras, abordou o papel do professor na construção da cidadania. “De todos os defeitos e vícios do educador, o preconceito é o pior deles. Não é possível pisar em uma sala de aula um professor racista, machista, xenofóbico ou homofóbico. O preconceito se manifesta por atos, palavras e por aquilo que se omite, para ser um melhor docente é preciso estudar essas questões para lidar com a diversidade”, disse.

Para motivar o público presente, o palestrante brincou sobre os momentos de exaustão da profissão. “Quando você estiver desanimado para dar aula, lembre-se que quando o professor erra, o aluno vai longe, às vezes até a Presidência da República. Então, se você tiver raiva de algum político no Brasil, recomendo que coloque a foto dessa pessoa no bolso e antes de dar aula olhe para fotografia e diga: vou dar uma aula tão extraordinária que vou barrar pessoas como você no futuro”, afirmou.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) e o secretário municipal de Educação, Almir Cicote (Avante), entre outros gestores do município, marcaram presença no evento. Parte do público protestou contra as autoridades. O chefe do Executivo destacou a primeira edição do congresso, que começou na terça-feira (12) e se encerra hoje, com total de 192 palestras e mais de 30 mil pessoas.

"O saldo é muito positivo, a qualidade das palestras, as reflexões, além de ter um aspecto de movimentar a cidade, a rede hoteleira, os restaurantes e também outros serviços. A educação é um tema muito caro para nós, e esse tipo de discussão vai ajudar a construir e fortalecer a nossa rede de educação e o futuro”, disse Paulo Serra.

O secretário municipal de Educação garantiu uma segunda edição do evento.