Ribeirão Pires recebe unidade da Delegacia de Defesa da Mulher

A cidade de Ribeirão Pires recebeu a primeira unidade física da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) 24 horas. A unidade está em operação desde o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e presta atendimento dentro da DP (Delegacia de Polícia), no Centro.

Com proposta de dar agilidade às denúncias relacionadas a crimes cometidos contra as mulheres, a DDM recebeu uma sala exclusiva e que funciona, das 20h às 8h, durante os dias de semana, e o dia inteiro, nos fins de semana e feriados.

Os atendimentos são realizados somente por delegadas, o que poderá conferir mais discrição para que a vítima possa relatar quais crimes está sofrendo. A intenção é que, ao manter mulheres no comando do departamento, o serviço seja prestado com mais empatia no momento do atendimento e até mesmo durante as oitivas.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, Wagner Milhardo, a aquisição da DDM é vitória para os munícipes da cidade e demonstra a importância que o governo do Estado de São Paulo entrega à cidade.

“A delegacia física prioriza o atendimento da mulher que sofre algum crime. Atendida por uma delegada e em uma sala exclusiva, a vítima pode ter a liberdade, a discrição e até mesmo a empatia necessária para prestar seu depoimento. Assim, a assistida poderá contar quais crimes sofreu até com mais detalhes, o que auxilia na hora de montar o inquérito policial e iniciar as diligências para prender o denunciado”, disse Milhardo.<TL>