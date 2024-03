Casa em Diadema vira ponto para descarte de lixo

A situação de abandono de uma residência na Rua Clarice Lispector, 110, no bairro Piraporinha, em Diadema, tem gerado grande apreensão entre os moradores locais. Denúncias de falta de manutenção, acúmulo de entulho e o receio de proliferação de mosquitos têm sido frequentes.

A moradora Elizete Souza, 35, analista de atendimento, disse ter tentado de várias formas contato com as autoridades responsáveis, incluindo a Ouvidoria municipal e vereadores, mas sem sucesso. Segundo ela, a casa está abandonada há quase uma década, servindo como depósito de lixo e representando um risco para a saúde.

“Cada vez mais pessoas jogam lixo na laje. Estou muito preocupada por causa do surto de dengue e do lixo que está na casa”, afirmou a analista, ao destacar que a angústia é compartilhada por diversos moradores da área.

Ela revelou que mesmo com processos abertos e promessas de intervenção por parte da associação local, a situação persiste. “ Abrimos dois processos. Todos prometem (solucionar o problema), mas o perigo está na porta de casa.”

De acordo com a moradora, além do acúmulo de lixo, a própria estrutura da casa contribui para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. “A laje do imóvel acumula água quando chove e fica parada. A Prefeitura é omissa frente às nossas reclamações desde o ano passado.”

Ao Diário, a Prefeitura de Diadema relatou a existência de uma denúncia registrada no endereço citado sobre recipiente com água, encaminhada para averiguação da equipe de saúde. Além disso, membros da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos realizará uma vistoria para avaliar a situação de descarte irregular.