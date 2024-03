Zagueiro Sabino fecha com o São Paulo até junho: 'Vestir essa camisa é um sentimento único'

Em busca de um zagueiro desde a negociação do jovem Beraldo com o Paris Saint-Germain, o São Paulo anunciou nesta sexta-feira acordo com Sabino, de 27 anos, até 20 de junho de 2024, com possibilidade de ampliação até dezembro. O reforço estava no Sport e celebrou o acordo.

"Receber o convite do São Paulo é especial, porque vestir essa camisa é um sentimento único. O São Paulo é o maior desafio da minha vida e estou muito feliz com esta oportunidade", comemorou Sabino, sem esconder a felicidade e já vestido com a nova camisa.

"Espero poder retribuir todo o carinho que recebi nesta minha chegada ao clube. O sonho de todo menino brasileiro é disputar a Libertadores, e vou batalhar bastante para aproveitar esta chance", afirmou o atleta, sobre a principal meta do São Paulo para a temporada.

O técnico Thiago Carpini, contudo, terá de esperar um pouco para utilizar Sabino. O defensor está em recuperação de cirurgia no pé esquerdo realizada em dezembro e em processo de recondicionamento. Vai utilizar a estrutura de REFFIS Plus e do CT da Barra Funda antes de ficar à disposição. Por isso o contrato curto.

"Era uma posição em que buscávamos mais um jogador para reforçar o elenco e tivemos no Sabino uma boa oportunidade de mercado. Ele chega para fazer o processo de recondicionamento no clube e já demonstrou que valoriza muito essa oportunidade", afirmou o presidente Julio Casares.

"O Sabino se mostrou bastante disposto a recuperar a boa condição que já demonstrou em outros clubes e reforçar o nosso elenco na sequência da temporada. Sabemos que vamos precisar de mais opções, sobretudo devido às prováveis convocações de atletas nossos para a Copa América (Arboleda e Ferraresi), e montamos um trabalho multidisciplinar com a nossa comissão técnica para que ele consiga estar apto o mais rapidamente possível", completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.