Moody's melhora para positiva a perspectiva dos ratings Baa1 da Espanha

A Moody's melhorou de estável para positiva a perspectiva dos ratings Baa1 da Espanha, diante do que considera um perfil econômico mais equilibrado que pode sustentar taxas de crescimento mais sustentadas à frente.

Em comunicado sobre a decisão, a agência diz que o país ostenta um setor privado com baixa alavancagem, sistema bancário robusto, superávit e conta corrente e um mercado de trabalho fortalecido. Esses fatores são contrapostos com a alta carga de dívida pública espanhola, uma população em processo de envelhecimento e exposição moderada aos riscos geopolíticos, de acordo com a análise.

A instituição acrescenta que reformas trabalhistas e previdenciárias ampliaram a força de participação no mercado de trabalho.

Neste ambiente, a Moody's prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) espanhol crescerá 1,7% em 2024 e 1,8% em 2025, com um crescimento potencial entre 1,5% e 1,6%.

Para a agência, investimentos públicos e privados na nação europeia serão apoiadas por crescente financiamento da União Europeia, além do relaxamento das condições financeiras e balanços corporativos fortes.

O anúncio de melhora nas perspectivas acontece poucos minutos depois de a rival S&P Global Ratings ter reiterado a nota de longo prazo em moeda estrangeira da Espanha em A.