Handebol do Brasil ganha do Bahrein de virada e precisa bater Espanha por vaga em Paris-2024

Um dia após amargar dura derrota para a Eslovênia por 27 a 26 depois de dominar toda a partida, a seleção brasileira masculina de handebol viveu o inverso, conseguindo fazer 25 a 24 sobre o Bahrein somente no fim. Com o resultado desta sexta-feira em Granollers, na Espanha, pelo Pré-Olímpico Mundial, os brasileiros terão de ganhar das donas da casa, no domingo, por vaga à Olimpíada de Paris-2024.

O Brasil podia estar celebrando a classificação nesta sexta-feira. Restando menos de um minuto diante da Eslovênia, o ataque parou no goleiro e ainda deu tempo para os europeus buscarem a virada. Como a Eslovênia acabou superada pela Espanha por 32 a 22 também nesta sexta, as vagas estão indefinidas - os dois melhores do grupo avançam.

Contra o surpreendente time do Bahrein, o Brasil precisa agradecer ao grande desempenho do goleiro Mateus, que fez oito grandes defesas para "deixar" a seleção viva no jogo. Os rivais dominaram o placar por boa parte da partida, até o Brasil emplacar cinco gols seguidos e virar. No fim, festa por um apertado 25 a 24.

O primeiro tempo foi dominado pelos asiáticos, que terminaram na frente com 14 a 11 e liderando o placar desde o começo do jogo. Com gols de Gustavo e Dutra, o Brasil largou bem no segundo tempo. Mas sofria com a marcação e velocidade do Bahrein. A virada veio somente no fim, pela primeira vez com 22 a 21. O gol do triunfo aconteceu quando restavam 36 segundos, em contragolpe definido por Hackbarth.

Após duas rodadas, a Espanha aparece em situação tranquila, na liderança do grupo com dois triunfos e 22 gols favoráveis, enquanto o Brasil é o segundo com saldo de gol zero e uma vitória, assim como a Eslovênia, agora em terceiro, com nove gols negativos.