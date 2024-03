EUA querem aprovar resolução sobre inteligência artificial na ONU

Os Estados Unidos estão conduzindo a primeira resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre inteligência artificial, destinada a garantir que a nova tecnologia seja "segura, protegida e fiável" e que todos os países, especialmente os do mundo em desenvolvimento, tenham acesso igual.

O projeto de resolução visa eliminar a exclusão digital entre os países e garantir que todos estejam à mesa das discussões sobre IA - e que tenham a tecnologia e as capacidades para usufruir de seus benefícios, incluindo a detecção de doenças, a previsão de inundações e a formação da próxima geração de trabalhadores.

O projeto reconhece a rápida aceleração do desenvolvimento e utilização da IA e sublinha "a urgência de alcançar um consenso global sobre sistemas de inteligência artificial seguros". O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos recorreram à Assembleia Geral da ONU "para ter uma conversa verdadeiramente global sobre como gerir as implicações do rápido avanço da tecnologia da IA".

Se aprovada, disse Sullivan, "esta resolução será um passo histórico na promoção de uma IA segura, protegida e confiável em todo o mundo". A resolução obteve o apoio consensual de todos os Estados-membros e será formalmente considerada no final deste mês, segundo fontes.