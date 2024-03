Governo anuncia chegada de unidades do Instituto Federal ao Grande ABC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente, nesta terça-feira (12), o plano de expansão da rede federal de ensino técnico, com a criação de 100 novos campi de institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) pelo País. No Grande ABC, os municípios de Diadema e Mauá receberão unidades da instituição de ensino.

O IF é composto por instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Todos os cursos são gratuitos. A chegada de duas unidades na região, anunciada oficialmente em Brasília, já havia sido confirmada pelo presidente Lula em visita ao Grande ABC em fevereiro deste ano, durante agenda na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo.

O presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, e o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, acompanharam a cerimônia em Brasília, juntamente com a coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) Educação da entidade regional, Ana Lúcia Sanches.

“É uma demanda que temos há anos. Já propusemos um terreno para o governo federal que agora vai analisar. Também solicitamos uma instalação provisória, de posse do município, para que o funcionamento do instituto já seja iniciado no segundo semestre", revelou Marcelo Oliveira.

OBJETIVO

O projeto do governo federal de expansão dos IFs deve alcançar todas as unidades da federação. A estimativa é que 140 mil novas vagas são geradas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O propósito federal é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica e criar oportunidades para jovens e adultos, especialmente entre a população em situação de vulnerabilidade social. “É com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza de que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido”, afirmou Lula, durante a cerimônia no Palácio do Planalto. Serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras nos institutos federais, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Desse total, R$ 2,5 bilhões são para instalação de novos campi e R$ 1,4 bilhão para melhorias em unidades já existentes, como a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos, segundo o Governo Federal.

HISTÓRICO REGIONAL

A instalação da instituição de ensino público na região é uma pauta do Consórcio ABC desde 2013 e contempla também demanda de empresas e sindicatos por ensino técnico e integral.

Em 2023, a entidade regional participou de audiências públicas sobre o tema, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O pleito também foi pauta de reuniões mensais de prefeitos ao longo do ano passado - os chefes dos Executivos municipais receberam representantes de entidade da sociedade civil que milita em favor da implementação da unidade de ensino público na região.