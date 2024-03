Tati Weston-Webb vence havaiana no surfe e está na semi da etapa de Peniche; Luana é eliminada

Tatiana Weston-Webb se garantiu na semifinal da etapa de Peniche do Circuito Mundial de surfe. A brasileira eliminou nesta terça-feira Bettylou Sakura Johnson, do Havaí. Já Luana Silva caiu para a francesa Johanne Defay e ficou pelo meio do caminho.

Campeã de Peniche em 2022, Tatiana caiu no mar na segunda bateria e não deu a menor chance para a competidora havaiana. A brasileira terminou com 13,86 de pontuação, graças à última onda, a 40 segundos do fim. No entanto, ela já estava à frente do placar, até pela nota de 7,83 conquistada em uma execução com seis manobras. A francesa ficou com 12,17 no total.

Tatiana encara na semifinal a australiana e bicampeã mundial Tyler Wright, que despachou a havaiana Gabriela Bryan. "Eu estava realmente focada em tentar pegas as melhores ondas e surfar sólido, sem errar manobras. Eu sabia que a bateria só acaba quando toca a buzina, então tentei usar minha respiração e minha confiança para não dar qualquer chance para ela, que estava surfando muito bem aqui este evento", disse a brasileira.

Já Luana Silva fez uma disputa parelha com Defay, mas saiu atrás logo de cara. A francesa não demorou para somar 12,17 e só esperou para carimbar sua vaga na próxima fase. A brasileira, que teve como melhor nota um 6,83, acertou um 5,10 no fim, que não foi suficiente para colocá-la na semifinal.

No masculino, Gabriel Medina é o único brasileiro vivo nas quartas de final de Peniche. O tricampeão mundial, que acabara de conquistar a vaga olímpica, vem sendo apontado como um dos favoritos ao título. Italo Ferreira, Yago Dora, Deivid Silva, Caio Ibelli e os irmãos Pupo já foram eliminados.

As finais do surfe, que aconteceriam nesta terça-feira, acabaram adiadas por causa das más condições do mar na Praia dos Supertubos. A próxima chamada acontecerá nesta quarta-feira, às 3h45 (horário de Brasília).