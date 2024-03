Príncipe Harry não quis ir em festa do Oscar 2024 para não encontrar Kristen Stewart

Ao que parece, a Príncipe Harry evitou encontrar Kristen Stewart durante a temporada de premiações. O filho de Lady Diana, que mora em Los Angeles com a esposa e filhos, teria recusado qualquer convite ao Oscar (ou festas ligadas à premiação) para não ter que encontrar a atriz.

Segundo a revista OK! Magazine, uma fonte afirmou que Harry estaria chateado com Kristen por ela ter interpretado a Princesa Diana na cinebiografia Spencer. Isso porque a forma que ela foi retratada no filme deixou o príncipe extremamente incomodado.

Vale lembrar que Spencer retrata os altos e baixos da vida da mãe de Harry, como o casamento conturbado com Rei Charles III e os problemas de bulimia.