Preço médio do frete cai 1,10% em fevereiro ante janeiro, mostra IFR

A média de preço do frete por quilômetro rodado encerrou o mês de fevereiro a R$ 6,29, recuo de 1,10% ante janeiro, de acordo com análise do Índice de Frete Edenred Repom (IFR). A queda, de acordo com a análise, decorre da baixa variação do diesel durante o período aferido, com alta de apenas 0,05%, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

O diretor da Edenred Repom, Vinicios Fernandes, ressalta o atraso no período da pré-safra de soja em relação ao ano passado, e diz que não há um grande fluxo de escoamento desse produto no mercado. Por isso, o reflexo no preço do frete tende a ser menor até que o cenário mude.

"Neste início de ano, registramos um aumento no escoamento das commodities ligadas à construção civil, como ferro, cobre, aço, pedras, britas, mastiques e cimento. Isso é resultado do cenário aquecido no setor de obras e construção civil, segundo projetado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic)", comenta o diretor.

Ele acrescenta que esses itens impactaram o preço do frete em fevereiro, mas, ainda assim, demais fatores como combustível e a quebra da safra de soja acabaram puxando o preço final para baixo.