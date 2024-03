Von der Leyen: Gaza precisa de pausa humanitária que leve a cessar-fogo

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen defendeu a necessidade de cessar-fogo na guerra em Gaza, ao discursar na plenária do Parlamento Europeu nesta terça-feira, 12.

O pedido por uma "pausa imediata que leve a um cessar-fogo sustentável" na região deverá ser ecoado por demais líderes da União Europeia (UE) na próxima cúpula do Conselho Europeu, segundo o rascunho de um comunicado conjunto visto pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Von der Leyen afirmou que o conflito em Gaza poderia contagiar mais países do Oriente Médio. Ela destacou que o risco de escalada é real, citando as tensões na fronteira de Israel com o Líbano, e no Mar Vermelho com os Houthis.

"O povo de Gaza precisa de uma pausa humanitária imediata que conduza a um cessar-fogo sustentável. E eles precisam disso agora", declarou ela. A sessão no Parlamento foi em preparação para a cúpula do Conselho Europeu, nos dias 21 e 22 de março.