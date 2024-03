Em Los Angeles, Bruna Marquezine e Anitta vão a show de Madonna e looks chamam a atenção

Encontrinho de milhões! Anitta e Bruna Marquezine aproveitaram que estavam em Los Angeles, nos Estados Unidos, e foram ao show de Madonna na última segunda-feira, dia 12. A dupla foi clicada andando pelas ruas norte-americanas e chamou a atenção.

Anitta apostou no estilo roqueira e usou calça jeans cinza com recortes, tachas, rasgos e uma variedade de cintos. Ela ainda completou o look com botas de salto alto e body que deixava o tanquinho à mostra.

Já Marquezine optou pela calça jeans de cintura baixa tradicional, mas abusou do decotão quadrado, colocando ainda uma jaqueta de couro e botas com pelúcias.