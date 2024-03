Após mais de 20 anos, cena com roupas jogadas na piscina se repete no BBB

E a cena se repete! Se você acompanha o Big Brother Brasil desde o começo, com certeza se lembra da vez em que a participante Tina, da segunda edição, brigou com alguns brothers e, durante a confusão, Fernando jogou a mala de roupas da sister na piscina após ela bagunçar todas as gavetas do quarto, espalhando tudo no chão.

Na noite do última segunda-feira, dia 11, pouco mais de 20 anos após o episódio com Tina, o público do reality show acompanhou a mesma situação, mas dessa vez com Leidi e Davi. Tudo começou após uma discussão na dinâmica do Sincerão.

- Eu não sou baixa? Então agora vou ser subterrânea com você. Vai lá catar suas coisas, disparou após jogar as roupas do brother.

Será que já podemos dizer que esta confusão entrou para os momentos icônicos da competição?