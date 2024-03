Conselho Europeu chega a acordo por orçamento para 2025

O Conselho Europeu chegou, no período da tarde desta terça-feira, 12, a um acordo pelo orçamento da União Europeia em 2025 e destacou, em nota, o comprometimento de continuar apoiando a Ucrânia economicamente em sua guerra contra a Rússia.

Além disso, o Conselho afirma que o orçamento para o próximo ano deve ser realista e deixar margens suficientes abaixo do limite máximo previsto no quadro financeiro plurianual do bloco econômico.

Ainda assim, o acordo prevê que haverá recursos suficientes para "assegurar a execução dos programas" e honrar os compromissos já assumidos nas metas plurianuais.