Grupo Habitação sobe 0,27% em fevereiro ante alta de 0,25% em janeiro no IPCA

As famílias brasileiras gastaram 0,27% a mais com habitação em fevereiro, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,83% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em janeiro, o grupo Habitação havia subido 0,25% e gerado contribuição também de 0,04 ponto porcentual na taxa geral de 0,42% do IPCA.

Em fevereiro, a taxa de água e esgoto subiu 0,11%, influenciada pela apropriação residual de reajustes de 31,75% em São Luís a partir de 5 de janeiro, de reajuste médio de 4,21% em Belo Horizonte a partir de 1º de janeiro e de 4,18% em Campo Grande a partir de 3 de janeiro.

O gás encanado recuou 1,40%, puxado por uma redução média de 0,45% no Rio de Janeiro a partir de 1º de janeiro e de 1,30% a partir de 1º de fevereiro, além de reduções em Curitiba, de 6,82% a partir de 1º de janeiro e de 2,29% a partir de 1º de fevereiro.