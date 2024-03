Lucas Lima fica sem jeito após comentário sobre sua aparência: Eu não sei bem como responder a isso

Que situação! Lucas Lima passou por um momento constrangedor nesta terça-feira, dia 12. Através das redes sociais, ele contou que estava na fila para realizar um raio-x quando uma moça fez um comentário sobre a sua aparência.

Segundo ele, a pessoa não falou nada, nem oi e nem bom dia, apenas comentou sobre o seu cabelo.

Na fila do raio-x, uma moça chegou e me disse o seguinte... não disse oi, bom dia, nada disso, falou EXATAMENTE essas palavras: você tem mais cabelo pessoalmente do que na internet.

Sem jeito com a situação ele continuou com o relato:

Eu respondi como? e ela repetiu exatamente as mesmas palavras: você tem mais cabelo pessoalmente do que na internet. Eu dei uma pausa, disse obrigado. Ela não disse mais nada. Depois de alguns de silêncio desconfortável eu disse sorrindo eu não sei bem como responder a isso.

E encerrou:

Ela não disse mais nada. Passamos no raio-x e seguimos nossas vidas. Fim.